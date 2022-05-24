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«Разговор спас мне жизнь». Игрок «Эвертона» рассказал о проблемах с психическим здоровьем

«Разговор спас мне жизнь». Игрок «Эвертона» рассказал о проблемах с психическим здоровьем
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Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин признался, что испытывал проблемы с психическим здоровьем в этом сезоне.

«В этом сезоне я пережил один из самых трудных периодов в карьере и в жизни. Я усвоил, что в любой сфере жизни люди сражаются в битвах, о которых вы ничего не знаете, и нет ничего постыдного в том, чтобы найти кого-то, с кем можно поговорить, быть открытым и честным.

Всем, кто подавляет свои эмоции, я советую поговорить с другом, членом семьи или кем-то, кто будет слушать. Разговор спас мне жизнь. Это заставит вас понять, что всё никогда не так плохо, как кажется. Вы обнаружите, что парадокс истинной силы заключается в том, чтобы противостоять своим слабостям», — приводит слова форварда Sky Sports.

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