Килиан Мбаппе рассказал, что вёл переговоры с «Ливерпулем»
Поделиться
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что вёл переговоры о возможном трансфере не только с мадридским «Реалом».
«Были и другие варианты, не только «Реал» и «ПСЖ». Я вёл переговоры с «Ливерпулем», — приводит слова Мбаппе The Telegraph.
Напомним, Мбаппе отказался от перехода в новую команду и заключил новое соглашение с «ПСЖ». Новый контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2025 года.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В сезоне-2021/2022 23-летний нападающий принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач. С 2017 года Мбаппе вызывается в сборную Франции.
Комментарии
- 24 мая 2022
-
02:00
-
01:43
-
01:42
-
01:31
-
01:12
-
00:55
-
00:40
-
00:39
-
00:17
-
00:15
-
00:06
- 23 мая 2022
-
23:57
-
23:45
-
23:39
-
23:36
-
23:26
-
23:25
-
23:21
-
23:19
-
23:09
-
23:09
-
23:02
-
22:47
-
22:43
-
22:35
-
22:24
-
22:18
-
22:04
-
21:47
-
21:41
-
21:29
-
21:21
-
21:13
-
20:55
-
20:43
Партнерский контент