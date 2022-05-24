Поддержка Мбаппе может помочь Почеттино сохранить должность наставника «ПСЖ»

23-летний звёздный французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе доволен работой с нынешним наставником клуба – аргентинцем Маурисио Почеттино. Именно этот фактор может сыграть ключевую роль в вопросе будущего в команде действующего наставника, отмечает L’Equipe.

Согласно информации издания, Килиан Мбаппе, возможно, не решает всё в «ПСЖ», но его голос теперь намного авторитетнее. Когда в понедельник форвард заявил, что у него «отличные отношения» с Маурисио Почеттино, парижский нападающий сделал клубу довольно чёткий сигнал: он не видит проблем в том, чтобы остаться ещё на год с аргентинским тренером.

Напомним, под руководством Почеттино «ПСЖ» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. В 82 матчах «ПСЖ» одержал 54 победы, 13 раз сыграл вничью и 15 раз проиграл.

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