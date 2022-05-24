Бывший одноклубник Левандовского высказался о возможном переходе Роберта в «Барселону»

Бывший партнёр Роберта Левандовского по польскому «Леху» и национальной сборной Анджей Юсковяк отреагировал на слухи о возможном уходе форварда из мюнхенской «Баварии».

«Я прекрасно представляю, что Роберт перейдёт в «Барсу». Я подозревал, что он уходит. Для меня неизвестно, станет ли для него ещё год в «Баварии» успешным. Однозначно Роберт не перейдёт в клуб, который предлагает ему много денег, но у которого мало шансов выиграть Лигу чемпионов. Он хочет, по крайней мере, спортивного уровня «Баварии».

Если он уйдёт сейчас, то получит двух- или трехлётний контракт со своим новым клубом. Кроме того, ему легче уйти сейчас, потому что он на год моложе, и переход в новый клуб менее рискован, чем следующим летом.

«Вопрос в том, сможет ли он добиться таких же успехов в другом чемпионате, как и в Бундеслиге. Переход Месси в Лигу 1 ради выступлений за «ПСЖ» является пугающим примером. В «Барсе» игра была создана специально для Месси, с товарищами по команде, которые играли с ним идеально. В Париже такого не было, и его имидж пострадал.

Нет ни одного клуба в Европе, где вы получали бы столько голевых передач от своих товарищей по команде, как в «Баварии». В «Барсе» больше игроков в полузащите, которые хотят сами забивать голы, и они не всегда ищут центрального нападающего», — приводит слова Юсковяка Sportskeeda со ссылкой на Sport.es.

Напомним, Левандовски перешёл в мюнхенскую «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 35 голов и отдал три результативные передачи.

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