Луис Суарес рассказал о планах на будущее после истечения контракта с «Атлетико» летом

35-летний уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес рассказал об интересе от клубов Южной Америки и признался, что его приоритет – это продолжение карьеры в Европе.
«Поверьте мне, я ещё не решил, где буду играть в следующем сезоне. Я получил много предложений. Ко мне обращались клубы из Аргентины, Бразилии и Мексики, но я хочу снова выступать на высшем уровне. Я сосредоточен на европейском футболе», — приводит слова Суареса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на El Larguero.
Гол Суареса в ворота «Алавеса»:
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Напомним, контракт Суареса с «Атлетико» истекает уже 1 июля этого года. В завершившемся сезоне Луис принял участие в 45 матчах за «матрасников» во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал три результативные передачи.
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