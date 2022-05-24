Джек Грилиш стал амбассадором бренда Gucci, подписав контракт на € 1,6 млн

26-летний английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш стал лицом известного итальянского бренда одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля – Gucci. Об этом сообщает Yahoo.
Появившись на обложке летнего номера популярного таблоида The Face, Грилиш рассказал о своем восхищении амбассадорами мира моды и рассказал, что он был поклонником итальянского лейбла с юных лет.
«Мне нравится стиль Гарри Стайлза (английский певец. – Прим. «Чемпионата»). Я думаю, следить за этим – это круто! Все люди разные, люди носят разную одежду, и то, что он носит, на самом деле ему подходит. Некоторые из его вещей немного отличаются от того, что я обычно ношу, но я восхищаюсь тем, как он владеет тем, что носит. Я думаю, он хорошо его носит», — рассказывал тогда Джек.
Как отмечает источник, соглашение с Gucci принесёт Грилишу € 1,6 млн прибыли.
Напомним, что Джек прошлым летом сменил «Астон Виллу» на «Манчестер Сити», перейдя за € 117,5 млн. В прошедшем сезоне в составе «горожан» он провёл 39 матчей во всех турнирах, отметившись шестью голами и четырьмя результативными передачами.
По цене Холанда. Футболисты, которых купили за € 75 млн.
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