Президент «Фенербахче» отреагировал на интерес ЦСКА к Хакану Яндашу

Президент турецкого «Фенербахче» Али Йылдырым Коч отреагировал на появившуюся в местных СМИ информацию об интересе московского ЦСКА к 27-летнему хавбеку Хакану Яндашу.
«Действительно, на прошлой неделе ЦСКА отправил в клуб официальное предложение по Хакану Яндашу. Он не продаётся», — приводит слова президента журналист Ягиз Сабунчуоглу в «Твиттере».
Ранее турецкое издание Ajansspor выпустило материал, в котором заявлялось о том, что лично президент ЦСКА Евгений Гинер оказался впечатлён выступлениями за армейцев Юсуфа Языджи и пожелал видеть в команде ещё одного турецкого футболиста.
В нынешнем сезоне Яндаш принял участие в 32 встречах за «Фенербахче» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и девятью результативными передачами. Текущая стоимость опорного хавбека оценивается в € 2,3 млн.
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