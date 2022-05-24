Президент «Фенербахче» отреагировал на интерес ЦСКА к Хакану Яндашу

Президент турецкого «Фенербахче» Али Йылдырым Коч отреагировал на появившуюся в местных СМИ информацию об интересе московского ЦСКА к 27-летнему хавбеку Хакану Яндашу.

«Действительно, на прошлой неделе ЦСКА отправил в клуб официальное предложение по Хакану Яндашу. Он не продаётся», — приводит слова президента журналист Ягиз Сабунчуоглу в «Твиттере».

Ранее турецкое издание Ajansspor выпустило материал, в котором заявлялось о том, что лично президент ЦСКА Евгений Гинер оказался впечатлён выступлениями за армейцев Юсуфа Языджи и пожелал видеть в команде ещё одного турецкого футболиста.

В нынешнем сезоне Яндаш принял участие в 32 встречах за «Фенербахче» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и девятью результативными передачами. Текущая стоимость опорного хавбека оценивается в € 2,3 млн.