Эдвин ван дер Сар пожелал Эрику тен Хагу успехов в «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар поддержал Эрика тен Хага, ставшего новым главным тренером «красных дьяволов».

«Желаю тебе всего, чего ты добился в «Аяксе» за четыре с половиной года, и даже больше в твоём новом клубе. С твоим видением игры и тренерскими навыками успех не за горами. Удачи и ещё раз спасибо за всё, что ты сделал в Амстердаме!», — написал ван дер Сар в своём «твиттере».

Руни был настоящим королём АПЛ! Чего он добился в лиге как игрок

Напомним, 21 апреля «Манчестер Юнайтед» объявил, что Эрик тен Хаг официально возглавит команду с нового сезона. В сезоне-2021/2022 «красные дьяволы», набрав 58 очков, заняли шестое место. В результате «красные дьяволы» вышли в Лигу Европы.