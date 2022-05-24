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Эдвин ван дер Сар пожелал Эрику тен Хагу успехов в «Манчестер Юнайтед»

Эдвин ван дер Сар пожелал Эрику тен Хагу успехов в «Манчестер Юнайтед»
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар поддержал Эрика тен Хага, ставшего новым главным тренером «красных дьяволов».

«Желаю тебе всего, чего ты добился в «Аяксе» за четыре с половиной года, и даже больше в твоём новом клубе. С твоим видением игры и тренерскими навыками успех не за горами. Удачи и ещё раз спасибо за всё, что ты сделал в Амстердаме!», — написал ван дер Сар в своём «твиттере».

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Напомним, 21 апреля «Манчестер Юнайтед» объявил, что Эрик тен Хаг официально возглавит команду с нового сезона. В сезоне-2021/2022 «красные дьяволы», набрав 58 очков, заняли шестое место. В результате «красные дьяволы» вышли в Лигу Европы.

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