Гвардиола пошутил, что проигрыш по ходу чемпионского матча был запланирован

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время празднования победы в английской Премьер-лиги в сезоне-2021/2022 пошутил, что проигрыш по ходу чемпионского матча с «Астон Виллой» (3:2) со счётом 0:2 был запланирован.
«Это был план — 0:2 — спокойно, спокойно. Когда мы забили потом, было потрясающе. Это была отличная ночь. Все знают, что произошедшее — невероятное достижение. Чемпионат Англии — самый сложный, и за шесть лет выступлений с «Сити» нам удалось победить четыре раза. Счастье на лицах людей — самая большая награда, которую мы можем получить», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.
Тренерские рекорды Хосепа Гвардиолы
Напомним, по ходу матча «Астон Вилла» вела со счётом 2:0, но «Манчестер Сити» забил три гола за пять минут и одержал победу, благодаря которой стал чемпионом английской Премьер-лиги.
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