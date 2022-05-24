Де Брёйне ответил на вопрос о своём будущем

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне заявил, что продолжит выступать за английский клуб.
«Я здесь семь лет, я люблю их… Это моя команда. У меня нет других планов. Продолжу играть здесь. «Ман Сити» — моя команда», — приводит слова бельгийца журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В завершившемся сезоне чемпионата Англии Де Брёйне провёл 29 матчей, забил 15 мячей и отдал восемь результативных передач.
Напомним, по итогам сезона «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, опередив «Ливерпуль» на одно очко, а сам Де Брёйне был признан лучшим игроком сезона в АПЛ.
В полуфинале Лиги чемпионов «Сити» проиграл мадридскому «Реалу». В первой встрече, которая проходила в Манчестере, «горожане» выиграли со счётом 4:3. В ответной игре, которая прошла в Мадриде, подопечные Гвардиолы проиграли со счётом 1:3 в дополнительное время.
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