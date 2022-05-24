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Бенжамен Менди не признал свою вину в изнасилованиях

Бенжамен Менди не признал свою вину в изнасилованиях
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Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди не признал свою вину ни в одном из девяти обвинений в изнасиловании, сообщает Goal.

По сведениям источника, 27-летний футболист отверг все обвинения в Королевском суде Честера и должен предстать перед судом 25 июля.

В общей сложности футболист обвиняется в девяти преступлениях на сексуальной почве, касающихся шести разных женщин. Суд назначил дату судебного разбирательства на 25 июля 2022 года. Разбирательство может продлиться шесть недель. Ещё одно досудебное слушание прошло 11 марта.

Напомним, 7 января Менди был освобождён под залог до 24 января. Французский футболист провёл под арестом 134 дня.

В конце августа «Манчестер Сити» объявил об отстранении Менди. Защитник выступает за «горожан» с 2017 года и трижды побеждал с клубом в чемпионате Англии. До этого Бенжамен играл во Франции за «Гавр», «Марсель» и «Монако».

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