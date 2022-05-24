Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе — о новом контракте: решение принято из-за спортивного проекта, а не из-за денег

Мбаппе — о новом контракте: решение принято из-за спортивного проекта, а не из-за денег
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что решение продлить контракт с клубом, а не перейти в мадридский «Реал» связано с тем, что его заинтересовал проект «ПСЖ», а не деньги.

«Все знают, что я хотел уйти в прошлом году. Но сейчас всё по-другому, в спортивном и личном плане. Покидать мою страну было неправильно. В этом есть сентиментальный аспект, и спортивный проект тоже изменился…

Мы месяцами говорили об этом проекте, а о деньгах говорили всего несколько минут», — приводит слова Мбаппе ESPN.

Напомним, Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По сведениям некоторых источников, француз получил право на участие в трансферной политике парижского клуба.

Эпохе FIFA ОТ EA конец. Что ждём от нового виртуального футбола?

Новость по теме
Мбаппе: мечта играть за «Реал» не закончилась, я просто подписал контракт на 3 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022