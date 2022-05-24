Мбаппе — о новом контракте: решение принято из-за спортивного проекта, а не из-за денег

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что решение продлить контракт с клубом, а не перейти в мадридский «Реал» связано с тем, что его заинтересовал проект «ПСЖ», а не деньги.
«Все знают, что я хотел уйти в прошлом году. Но сейчас всё по-другому, в спортивном и личном плане. Покидать мою страну было неправильно. В этом есть сентиментальный аспект, и спортивный проект тоже изменился…
Мы месяцами говорили об этом проекте, а о деньгах говорили всего несколько минут», — приводит слова Мбаппе ESPN.
Напомним, Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По сведениям некоторых источников, француз получил право на участие в трансферной политике парижского клуба.
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