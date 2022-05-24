Эрик тен Хаг — о доминировании «Сити» и «Ливерпуля»: любой эпохе приходит конец
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Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от предстоящего соперничества с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
«В данный момент я восхищаюсь ими обоими — «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Они оба играют в фантастический футбол.
Но вы всегда должны понимать, что любая эпоха рано или поздно подходит к концу, и я с нетерпением жду боя с ними. Уверен, что все другие клубы Премьер-лиги также сильно жаждут навязать им борьбу», — приводит слова тен Хага ESPN.
Напомним, на посту главного тренера «МЮ» Эрик тен Хаг заменил немца Ральфа Рангника.
Соглашение «Манчестер Юнайтед» с тен Хагом рассчитано до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.
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