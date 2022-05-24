Деян Ловрен попрощался с Артёмом Дзюбой
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Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен попрощался с нападающим сине-бело-голубых Артёмом Дзюбой, который покидает стан санкт-петербургской команды по окончании сезона-2021/2022.
«Спасибо тебе за всё, Артём Дзюба», — написал Ловрен в своих соцсетях, прикрепив фотографию Дзюбы.
33-летний Дзюба перешёл в стан «Зенита» в 2015 году. Он становился лучшим бомбардиром команды в сезонах-2015/2016 (23), 2018/2019 (13), 2019/2020 (21), 2020/2021 (22) и 2021/2022 (13).
Напомним, Артём Дзюба объявил об уходе из «Зенита» 22 мая 2022 года. Он опубликовал видео, на котором предстал в образе супергероя вселенной Marvel Дэдпула. В 249 матчах за «Зенит» российский форвард забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.
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