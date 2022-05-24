Защитнику «Вест Хэма» Курту Зума предъявлены обвинения в нарушении прав животных. Он предстанет перед судом. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором Зума жестоко обращается со своей кошкой.

По информации источника, игроку «Вест Хэма» предъявлено обвинение в причинении ненужных страданий домашнему животному. Брат защитника «Вест Хэма» Йоан, который предположительно и снял то самое видео, также предстанет перед судом.

Бывший игрок «Сент-Этьена», который был оштрафован «Вест Хэмом» ранее в этом сезоне за инцидент, также обвиняется в непринятии разумных мер для защиты кошки от боли, страданий, травм или болезней.

Братья Зума должны предстать перед судом во вторник в суде Темзы на первом слушании.