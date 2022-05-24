Суарес рассказал, что узнал о своём уходе из «Атлетико» за день до последнего матча сезона

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес признался, что решение клуба расстаться с ним стало для него неожиданностью.
«Когда я узнал, что не продолжу играть за «Атлетико»? Директор клуба по связям с общественностью сказал мне это за день до последнего матча сезона. Он сказал, что со мной планируют расстаться. Я ничего не знал. Мне 35 лет, я зрелый игрок, я что-то почувствовал и уже думал о своём будущем. Мой ответ был: «Они могли бы предупредить меня раньше».
Моё будущее? У меня нет таких мыслей. Думаю не о деньгах, а о высоком спортивном уровне, чтобы попасть на чемпионат мира. Мои приоритеты: Европа, Мексика, Бразилия, Аргентина», — приводит слова Суареса AS.
Луис Суарес играл за «Атлетико» с сентября 2020 года. В составе мадридской команды футболист провёл 81 матч и забил 34 мяча.
Гол Суареса в ворота «Алавеса»:
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