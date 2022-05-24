Агент Кокорина: Саша планирует остаться в Италии и добиваться игрового времени

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, заявил о намерении своего подопечного остаться в Италии.
«Как может ощущать себя человек в игровом плане, если он не играет? Он работает и надеется на то, что ему предоставят возможность показать себя. Это был трудный для Саши сезон. Он получил очень маленькое количество игрового времени в связи с разными событиями. Будем сильно надеяться, что в следующем сезоне ситуация изменится в лучшую сторону.
На сегодняшний день: Кокорин планирует остаться в Италии на следующий сезон и пробовать добиться больше игрового времени для себя», — приводит слова Бердышева «Спорт-экспресс».
Напомним, по итогам сезона чемпионата Италии «Фиорентина» заняла седьмое место, набрав 62 очка, и гарантировала себе выход в Лигу конференций на следующий сезон.
Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, куда перешёл из московского «Спартака». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Фиорентину» семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Всего за два сезона в клубе форвард провёл 11 матчей и не записал на свой счёт ни одного результативного действия.
Самые яркие скандалы с участием Кокорина:
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