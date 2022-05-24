Томас Тухель недоволен нападающими «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель недоволен нападающими лондонской команды, которые не отличаются результативностью.
«Если мы останемся с нынешним составом, то попытаемся решить свою задачу с теми игроками, которые есть. Но вариантов усилений много.
Статистика, которую «Челси» получает от своих нападающих, не позволяет нам превосходить «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». А нам нужно превосходство в этой линии, если мы хотим быть ближе к двум лучшим командам лиги. Я не указываю пальцем и никого не виню, но нам нужна сверхэффективность от всех футболистов. Это не желание привнести изменения ради изменений. У наших игроков действительно нет больших цифр по результативности и голевым передачам», — приводит слова Тухеля The Guardian.
Кто покинет «Челси» летом 2022 года?
- 24 мая 2022
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