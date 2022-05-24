Поль Погба близок к возвращению в «Ювентус». Переговоры находятся в стадии завершения

Переговоры о возвращении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Ювентус» находятся в стадии завершения. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, французский футболист ищет клуб, в котором он сможет проявить себя с лучшей стороны, и считает, что «Ювентус» — это как раз то, что нужно. За переход 29-летнего полузащитника также выступает главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

Отмечается, что до конца недели Павел Недвед и Маурицио Арривабене встретятся с представителем Погба, чтобы определить условия соглашения. Ожидается, что игрок получит зарплату в размере € 7,5 млн плюс бонусы.

В сезоне-2021/2022 Поль Погба сыграл за «Манчестер Юнайтед» 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал девять результативных передач.

Напомним, футболист уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.