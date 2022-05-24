Мбаппе: футбол в Бразилии и Аргентине развит меньше, чем в Европе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе считает, что футбол в Европе развит лучше, чем в Бразилии и Аргентине.
«Аргентина и Бразилия не играют на высоком уровне, чтобы получить путёвку на чемпионат мира. В этих странах футбол не так развит, как в Европе. Это видно при просмотре последних чемпионатов мира», — приводит слова Мбаппе журналист Рой Немер в своём «твиттере».
Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач. Действовавший контракт Мбаппе с «ПСЖ» заканчивался 30 июня 2022 года. Новое соглашение сторон рассчитано до 2025 года.
Первый гол Мбаппе в профессиональном футболе:
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