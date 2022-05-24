«Краснодар» объявил об изменениях в тренерском штабе команды

«Краснодар» объявил о назначении Александра Сторожука главным тренером команды на постоянной основе. Ранее специалист исполнял обязанности наставника «быков». Также клуб назначил нового тренера вратарей.
«Тренерский штаб на сезон-2022/2023: главный тренер Александр Сторожук вступит в новый сезон без приставки «исполняющий обязанности». Год назад, 2 июня, он возглавил «Краснодар-2», а уже в начале 2022-го занял пост наставника основной команды.
Его ближайшими помощниками будут старший тренер Александр Орехов, Георгий Сахвадзе, Антон Антонов, отвечающий за физподготовку, и тренер по технике Антон Поправкин. Кроме того, произошло новое назначение: Михаил Савченко, воспитавший Матвея Сафонова и Станислава Агкацева, задействован в работе с вратарями.
Отметим, что этот состав наиболее широко представлен специалистами, которые начинали свою тренерскую карьеру в структуре «быков». Все ассистенты главного тренера являются представителями системы Академии ФК «Краснодар». Желаем успехов штабу Александра Сторожука в новом сезоне!» — сообщает официальный сайт «Краснодара».
- 24 мая 2022
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