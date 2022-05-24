Гвардиола может возглавить «ПСЖ» в 2023 году

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино останется при своей должности до лета 2023 года, а потом на посту наставника парижан его сменит Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», информирует AS со ссылкой на L’Equipe.

Согласно сведениям источника, руководство «ПСЖ» решило оставить Почеттино ещё на один сезон, так как аргентинский специалист хорошо ладит с главной звездой команды – Килианом Мбаппе. Приоритетом парижан по-прежнему является Хосеп Гвардиола. Контракт испанца с «Манчестер Сити» истекает летом 2023 года, боссы «ПСЖ» намерены воспользоваться этим шансом.

Стоит отметить, что сохранение Почеттино несёт для «ПСЖ» и финансовую выгоду. Действующий контракт специалиста рассчитан до конца сезона-2022/2023, в случае досрочного расторжения контракта парижане были бы вынуждены заплатить Маурисио неустойку в размере € 15 млн.