Экс-президент РФС Колосков: моя позиция — моратория и расширения не будет

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свою позицию по мораторию на вылет из Российской Премьер-Лиги, а также по возможному расширению чемпионата России.



«Моя позиция? Моратория и расширения не будет. Я категорически против», — передаёт слова Колоскова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Напомним, сегодня, 24 мая, состоится заседание исполкома РФС, на котором будет рассмотрен вопрос возможного расширения РПЛ.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд. В число тех, кто против расширения, вошли «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород».