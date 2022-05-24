Экс-президент РФС Колосков: моя позиция — моратория и расширения не будет

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свою позицию по мораторию на вылет из Российской Премьер-Лиги, а также по возможному расширению чемпионата России.
«Моя позиция? Моратория и расширения не будет. Я категорически против», — передаёт слова Колоскова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сегодня, 24 мая, состоится заседание исполкома РФС, на котором будет рассмотрен вопрос возможного расширения РПЛ.
Напомним, ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд. В число тех, кто против расширения, вошли «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород».
- 24 мая 2022
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