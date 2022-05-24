Бельерин обратился к болельщикам «Бетиса», выразив надежду скоро вернуться в команду

Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», обратился к болельщикам испанского клуба после окончания сезона-2021/2022.

«Как бы я ни старался выразить то, что этот сезон значил для меня, нет слов, которые описывают то, что я чувствую, поэтому надеюсь, что это послание поможет вам понять их. Спасибо всем в «Бетисе» за то, что помогли мне вновь почувствовать любовь, которую я испытываю к этому виду спорта, спасибо за вашу поддержку и за то, что вы приветствовали меня с первого дня, как я появился в клубе.

Хочу поблагодарить своих товарищей по команде за щедрость, смирение и любовь с тех пор, как я вступил в раздевалку, заставляя меня чувствовать, что я делил её с ними на протяжении многих лет.

Спасибо тренерскому и медицинскому персоналу за ваше доверие и работу, сотрудникам клуба, которых много, за всё, что вы делаете, что не видно, и руководству за то, что вы сделали ставку на меня и превратили мечту в реальность, которая превзошла все ожидания, которые я мог себе представить, когда начал свой путь в «Бетисе».

Спасибо, спасибо, спасибо. Надеюсь, скоро увидимся снова. Да здравствует «Бетис», — приводит слова Бельерина Mundo Deportivo.