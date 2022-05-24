Бензема надеется побить рекорд Криштиану Роналду по голам в Лиге чемпионов за один сезон

Нападающий «Реала» Карим Бензема признался, что рассчитывает превзойти достижение форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по голам в Лиге чемпионов за один сезон. Рекордный показатель португальца составляет 17 голов.

Карим Бензема в нынешнем сезоне Лиги чемпионов забил 15 голов. В субботу, 28 мая, мадридский «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в финале турнира.

«Рекорды будут всегда, они существуют для того, чтобы их бить. Для меня важнее всего выкладываться на поле, чтобы помогать команде побеждать. Забивать и ассистировать важно, но самое главное — это выйти на поле и выиграть матч», — приводит слова Бензема официальный сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал» состоится 28 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.