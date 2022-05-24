Черчесов сравнил футбол в России, Польше и Венгрии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о разнице в футболе России, Польши и Венгрии.
«Место России по сравнению с европейскими странами? Если брать последний матч команд России и Польши «Рубин» и «Ракув», то «Ракув» прошёл. Если брать игру между венгерской и российской командами «Ференцварош» – ЦСКА, то «Ференцварош» оказался сильнее. Естественно, российский футбол более богатый в экономическом плане, инфраструктуры. Но в Польше и Венгрии тоже есть стадионы. Другое дело, футбол разный, менталитет разный. Невозможно сказать, что лучше, что хуже. Но если брать в целом – больших отличий нет. Меняется логистика, в Венгрии меньше поездок. В этом плане легче. Но так — интересно. Для нас это новый опыт», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
- 24 мая 2022
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