В РФС заявили, что хотят найти компромисс с болельщиками по вопросу Fan ID

Вице-президент РФС Игорь Каменской прокомментировал внедрение паспорта болельщика Fan ID.
«По Fan ID процесс идёт. Это президентский закон, который находится на контроле. Найти компромисс по болельщикам можно только совместно с властью. Этим РФС и занимается.
Моя позицию по расширению? Моя должность вице-президент РФС. Если бы я не поддерживал позицию президента РФС, то должен был бы подать в отставку. Позиция Дюкова? Скоро узнаете», — передаёт слова Каменского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 24 мая, состоится заседание исполкома Российского Футбольного Союза, на котором в том числе будет рассмотрен вопрос возможного расширения Российской Премьер-Лиги.
По информации источника, «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород» направили письма в РФС, в которых выступили против расширения РПЛ.
- 24 мая 2022
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