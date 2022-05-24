В РФС заявили, что хотят найти компромисс с болельщиками по вопросу Fan ID

Вице-президент РФС Игорь Каменской прокомментировал внедрение паспорта болельщика Fan ID.

«По Fan ID процесс идёт. Это президентский закон, который находится на контроле. Найти компромисс по болельщикам можно только совместно с властью. Этим РФС и занимается.



Моя позицию по расширению? Моя должность вице-президент РФС. Если бы я не поддерживал позицию президента РФС, то должен был бы подать в отставку. Позиция Дюкова? Скоро узнаете», — передаёт слова Каменского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 24 мая, состоится заседание исполкома Российского Футбольного Союза, на котором в том числе будет рассмотрен вопрос возможного расширения Российской Премьер-Лиги.

По информации источника, «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород» направили письма в РФС, в которых выступили против расширения РПЛ.