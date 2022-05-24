УЕФА представил мяч финала ЛЧ. На нём есть слово «мир» на русском и английском языках
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Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА представил мяч для финального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем». На мяче присутствует слово «мир», написанное на русском и английском языках.
Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Ливерпуль» состоится в субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
Напомним, финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов должен был состояться в Санкт-Петербурге. Однако место финальной игры было перенесено после начала событий на Украине.
«Ливерпуль» в полуфинале турнира обыграл «Вильярреал», а «Реал» по сумме двух встреч был сильнее «Манчестер Сити».
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