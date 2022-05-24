Анохин и Шох вышли из состава исполкома РФС

Сергей Анохин и Рохус Шох вышли из состава исполкома Российского футбольного союза в связи с переходом на новую работу, информирует пресс-служба РФС в своём телеграм-канале.

Напомним, в марте 2022 года Рохус Шох избран на пост президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Казахстана. Сергей Анохин, в свою очередь, назначен генеральным директором футбольного клуба «Химки». Он сменил на этом посту Владимира Габулова.

Сегодня, 24 мая, проходит заседание исполкома РФС, на котором будет рассмотрен вопрос возможного расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.



Напомним, ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд. В число тех, кто против расширения, вошли «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород».