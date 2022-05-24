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Анохин и Шох вышли из состава исполкома РФС

Анохин и Шох вышли из состава исполкома РФС
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Сергей Анохин и Рохус Шох вышли из состава исполкома Российского футбольного союза в связи с переходом на новую работу, информирует пресс-служба РФС в своём телеграм-канале.

Напомним, в марте 2022 года Рохус Шох избран на пост президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Казахстана. Сергей Анохин, в свою очередь, назначен генеральным директором футбольного клуба «Химки». Он сменил на этом посту Владимира Габулова.

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Сегодня, 24 мая, проходит заседание исполкома РФС, на котором будет рассмотрен вопрос возможного расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд. В число тех, кто против расширения, вошли «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород».

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