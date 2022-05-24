Сергей Анохин прокомментировал выход из состава исполкома РФС
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Бывший член исполкома РФС и экс-гендиректор «Химок» Сергей Анохин ответил на вопрос, почему вышел из состава исполкома РФС.
«Я попрощался с исполкомом, меня достойно проводили. Где-то грустно, но впереди новая жизнь. Я совершенно точно буду помогать российскому футболу уже с точки зрения партнёрства. «Фонбет» сейчас работает с РФС, мы рассматриваем вопросы по Премьер-Лиге. Надо понимать, что это рыночный вопрос. Теперь я генеральный директор большой коммерческой организации. Будем проводить консультации, общаться», — передаёт слова Анохина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 24 мая, проходит заседание исполкома РФС, на котором будет рассмотрен вопрос возможного расширения РПЛ.
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