Сергей Анохин прокомментировал выход из состава исполкома РФС

Бывший член исполкома РФС и экс-гендиректор «Химок» Сергей Анохин ответил на вопрос, почему вышел из состава исполкома РФС.



«Я попрощался с исполкомом, меня достойно проводили. Где-то грустно, но впереди новая жизнь. Я совершенно точно буду помогать российскому футболу уже с точки зрения партнёрства. «Фонбет» сейчас работает с РФС, мы рассматриваем вопросы по Премьер-Лиге. Надо понимать, что это рыночный вопрос. Теперь я генеральный директор большой коммерческой организации. Будем проводить консультации, общаться», — передаёт слова Анохина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 24 мая, проходит заседание исполкома РФС, на котором будет рассмотрен вопрос возможного расширения РПЛ.