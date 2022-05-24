Анохин: пара недель — и «Фонбет» будет готов выйти на переговоры по спонсорству с РПЛ

Гендиректор компании «Фонбет» Сергей Анохин рассказал о переговорах по спонсорству с РПЛ.
«После аукциона мы уже поняли, что «Лига Ставок» будет спонсором Премьер-Лиги, и перераспределили бюджет в другие направления. Теперь сложность в том, чтобы собрать эти бюджеты вновь. Если «Фонбет» будет работать, я уверен, то уж точно мы российский футбол и Премьер-Лигу не будем подводить, как это сделали наши коллеги. Мы должны сосредоточиться на вопросе, как всё это посчитать, и чтобы никого не подвести, мы выйдем с каким-то решением в ближайшее время.
Думаю, пара недель — и «Фонбет» будет готов выйти на переговоры. На самом деле, давайте посмотрим на новые условия, на нейминги клубов, как это повлияет на саму лигу, посмотрим на нынешнюю рыночную ситуацию. Однозначного ответа у меня нет.
Я думаю, что конфликт интересов есть, и рассматривается вопрос, чтобы клубы взяли нейминги букмекерских компаний. В этом нет ничего страшного. Другое дело, что это должно влиять на сумму контракта и это новое условие, по которому нужно работать, консультироваться. Так как мы сейчас живём в новых условиях, то за ближайшее время, за июнь всё прояснится», — передаёт слова Анохина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 24 мая 2022
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