Анохин: «Химки»? Для меня это не потеря, а для клуба мой уход с поста гендира — потеря

Бывший гендиректор «Химок» Сергей Анохин высказался о работе в подмосковном клубе.
«Химки»? Для меня это не потеря. Скорее, это для «Химок» потеря меня в качестве генерального директора. Что касается клуба, я обещал им прийти на полгода, оставить команду в РПЛ — восьмое место тому подтверждение. Я обещал, что сделаю команду коммерческой. На самом деле сейчас команда финансируется в основном за счёт частных денег. Команду получилось сохранить. Дай бог «Химкам» успехов в стыках.
Что касается московской федерации футбола, она вышла на высочайший уровень. Такого количества матчей, что проводит Москва, нет нигде. Думаю, мы опережаем многие столицы Европы, включая Париж, конкурируем с Лондоном. Сейчас нет смысла сравнивать», — передаёт слова Анохина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 24 мая 2022
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