Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анохин: «Химки»? Для меня это не потеря, а для клуба мой уход с поста гендира — потеря

Анохин: «Химки»? Для меня это не потеря, а для клуба мой уход с поста гендира — потеря
Комментарии

Бывший гендиректор «Химок» Сергей Анохин высказался о работе в подмосковном клубе.

«Химки»? Для меня это не потеря. Скорее, это для «Химок» потеря меня в качестве генерального директора. Что касается клуба, я обещал им прийти на полгода, оставить команду в РПЛ — восьмое место тому подтверждение. Я обещал, что сделаю команду коммерческой. На самом деле сейчас команда финансируется в основном за счёт частных денег. Команду получилось сохранить. Дай бог «Химкам» успехов в стыках.

Что касается московской федерации футбола, она вышла на высочайший уровень. Такого количества матчей, что проводит Москва, нет нигде. Думаю, мы опережаем многие столицы Европы, включая Париж, конкурируем с Лондоном. Сейчас нет смысла сравнивать», — передаёт слова Анохина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Новость по теме
Анохин: пара недель — и «Фонбет» будет готов выйти на переговоры по спонсорству с РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022