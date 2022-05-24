РФС утвердил итоги чемпионата России сезона-2021/2022

Исполком Российского футбольного союза утвердил итоги розыгрышей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2021/2022.

Законным победителем РПЛ признан санкт-петербургский «Зенит», а покинули элитный дивизион по спортивному принципу тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».

Победитель ФНЛ — московское «Торпедо». А покинули соревнование по спортивному принципу «КАМАЗ», «Ротор», «Металлург» и «Текстильщик».

Напомним, ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд. В число тех, кто против расширения, вошли «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород». Также рассматривалась перспектива внедрения моратория на вылет.