Вице-президент и гендиректор «Монако» Олег Петров покидает свои должности

Вице-президент и гендиректор «Монако» Олег Петров освобождён от своих должностных обязанностей. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, российский функционер тем не менее останется в системе французского клуба.

Сообщается, что вместо Олега Петрова на должность назначен Жан-Эммануэль де Витт.

«Монако» завершил чемпионат Франции в сезоне-2021/2022 на третьем месте в турнирной таблице и выступит в квалификации Лиги чемпионов. В составе команды выступает российский полузащитник Александр Головин.

«Монако» упустил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Лансом» 2:2 в 38-м туре Лиги 1 сезона-2021/2022. Монегаски пропустили гол, который сравнял счёт в матче в добавленное ко второму тайму время на 90+6-й минуте.