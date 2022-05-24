Андрей Кобелев: аплодирую исполкому РФС за решение не расширять Премьер-Лигу

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высоко оценил решение РФС не расширять Российскую Премьер-Лигу до 18 команд.

«Я давно говорил, что не нужно проводить никакого расширения, оно приведёт наш футбол в упадок. Аплодирую РФС и исполкому за такое решение, оно правильное с моей точки зрения. Нужен ли Кубок лиги? Думаю, что да, но при условии хорошего финансирования и заинтересованности в этом Кубке», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, сегодня стало известно, что Российская Премьер-Лига сохранит действующий формат в следующем сезоне – турнир пройдёт в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза.

Ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд. В число тех, кто против расширения, вошли «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород».