Смородская поддержала решение РФС оставить 16 команд в следующем сезоне РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поддержала решение РФС не расширять Российскую Премьер-Лигу в следующем сезоне.
«Поддерживаю решение исполкома оставить прежний формат РПЛ и не расширять лигу. Спортивный принцип — это главное, при расширении он бы отсутствовал. Если мы играли весь чемпионат по одному регламенту, нельзя в конце всё менять. Это просто неправильно! Хотите увеличить число команд? Сделайте это на следующий сезон — тогда будет хотя бы понятно, кто и за что играет. По ходу этого сезона одних добавить, других убрать было невозможно. Так действовать нельзя», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Сегодня, 24 мая, состоялось заседание исполкома РФС, на котором был рассмотрен вопрос возможного расширения РПЛ.
- 24 мая 2022
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