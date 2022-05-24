Юрий Сёмин оценил решение исполкома РФС не расширять Премьер-Лигу до 18 команд

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил решение исполкома РФС не расширять Российскую Премьер-Лигу.



«Конечно, это справедливое решение. Исполком и РФС руководствовались согласно спортивному регламенту, который и состоялся. «Ротор» же в прошлом году также вылетел и тоже просили оставить, но не пошли же навстречу. Вот и всё, здесь то же самое», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, сегодня стало известно, что Российская Премьер-Лига сохранит действующий формат в следующем сезоне – турнир пройдёт в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза на заседании, которое прошло сегодня, 24 мая.

Отметим, что на заседании также рассматривалась перспектива внедрения моратория на вылет.