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Юрий Сёмин оценил решение исполкома РФС не расширять Премьер-Лигу до 18 команд

Юрий Сёмин оценил решение исполкома РФС не расширять Премьер-Лигу до 18 команд
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил решение исполкома РФС не расширять Российскую Премьер-Лигу.

«Конечно, это справедливое решение. Исполком и РФС руководствовались согласно спортивному регламенту, который и состоялся. «Ротор» же в прошлом году также вылетел и тоже просили оставить, но не пошли же навстречу. Вот и всё, здесь то же самое», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, сегодня стало известно, что Российская Премьер-Лига сохранит действующий формат в следующем сезоне – турнир пройдёт в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза на заседании, которое прошло сегодня, 24 мая.

Отметим, что на заседании также рассматривалась перспектива внедрения моратория на вылет.

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