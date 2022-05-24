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Газизов: у РФС был уникальный шанс расширить РПЛ, но я буду и дальше гнуть свою линию

Газизов: у РФС был уникальный шанс расширить РПЛ, но я буду и дальше гнуть свою линию
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил решение исполкома РФС не расширять Российскую Премьер-Лигу.

«Как ни отнесись к решению исполкома, мы это решение можем только принять. Моя позиция всем известна уже давно, я не первый год и не первый сезон выступаю за расширение РПЛ. Сегодня у РФС был уникальный шанс увеличить число команд. Что тут сказать? Ну ладно. По крайней мере, я буду и дальше продолжать работу в этом направлении, гнуть свою линию.

Будет ли это решение дополнительной мотивацией в стыках? Да какая тут ещё мотивация? Она разве нужна? «Уфа» играет стыковые матчи, очень хочет остаться. Мотивация у всех и так огромная, даже запредельная», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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