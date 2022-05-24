Бывший главный тренер «Баварии» и «Монако» возглавил «Вольфсбург»

Бывший главный тренер «Баварии» и «Монако» Нико Ковач назначен на пост главного тренера «Вольфсбурга». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

50-летний специалист подписал трёхлетний контракт до 30 июня 2025 года.

Ранее «Вольфсбург» по обоюдному согласию расстался с тренером Флорианом Кохфельдтом. «Волки» завершили нынешний сезон на 12-м месте в Бундеслиге.

Последним местом работы Нико Ковача был «Монако», а до этого он тренировал «Баварию» и франкфуртский «Айнтрахт». С «Айнтрахтом» Нико Ковач становился обладателем Кубка Германии. С «Баварией» хорватский специалист выигрывал Бундеслигу, становился обладателем Кубка и Суперкубка Германии.

В январе 2022 года Нико Ковач был уволен с поста главного тренера «Монако».