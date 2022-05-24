Роман Широков: если клубы хотели расширить РПЛ, то надо было заранее об этом говорить

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал решение исполкома РФС не расширять РПЛ до 18 команд.

«Я считаю, что нужно было оставить 16 клубов, как это сделал исполком и РФС. Если хотели 18, то надо было заранее об этом говорить. Сейчас скажите, что в следующем году мы будем расширяться, тогда всем всё будет понятно», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, сегодня стало известно, что Российская Премьер-Лига сохранит действующий формат в следующем сезоне – турнир пройдёт в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза.



Ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд. В число тех, кто против расширения, вошли «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород».