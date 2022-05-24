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Роман Широков: если клубы хотели расширить РПЛ, то надо было заранее об этом говорить

Роман Широков: если клубы хотели расширить РПЛ, то надо было заранее об этом говорить
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Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал решение исполкома РФС не расширять РПЛ до 18 команд.

«Я считаю, что нужно было оставить 16 клубов, как это сделал исполком и РФС. Если хотели 18, то надо было заранее об этом говорить. Сейчас скажите, что в следующем году мы будем расширяться, тогда всем всё будет понятно», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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Напомним, сегодня стало известно, что Российская Премьер-Лига сохранит действующий формат в следующем сезоне – турнир пройдёт в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза.

Ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд. В число тех, кто против расширения, вошли «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород».

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