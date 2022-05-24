Анчелотти прокомментировал решение Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на решение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе продлить истекающий контракт с французским клубом.

«Для нас совершенно очевидно то, что мы должны думать о своих делах. Мы никогда не говорили об игроках других команд. Мы уважаем каждого, каждое решение, каждый клуб. Мы должны делать свою работу.

Совершенно ясно и понятно, о чём мы должны думать сейчас, а именно — о подготовке к финалу Лиги чемпионов.

Я никогда не говорил о футболистах, которые не играют за «Реал», и не буду этого делать», — приводит слова Анчелотти AP News.

Ранее отмечалось, что мадридский «Реал» самое вероятное место для продолжения карьеры французского форварда. Однако Мбаппе продлил соглашение с «ПСЖ» до 2025 года.