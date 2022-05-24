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Евгений Гинер: Крым на исполкоме РФС не обсуждали

Евгений Гинер: Крым на исполкоме РФС не обсуждали
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Заместитель председателя совета директоров, президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что тема вступления Крыма на исполкоме Российского футбольного союза не обсуждалась.

«Крым не обсуждали. Чтобы это обсуждать, надо выносить на повестку. В следующий раз давайте выносить то, что журналистам интересно», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 24 мая, состоялось заседание исполкома РФС, на котором было принято решение о том, что Российская Премьер-Лига сохранит действующий формат в следующем сезоне – турнир пройдёт в два круга с участием 16 клубов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд. В число тех, кто против расширения, вошли «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород».

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