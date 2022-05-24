Евгений Гинер: Крым на исполкоме РФС не обсуждали

Заместитель председателя совета директоров, президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что тема вступления Крыма на исполкоме Российского футбольного союза не обсуждалась.
«Крым не обсуждали. Чтобы это обсуждать, надо выносить на повестку. В следующий раз давайте выносить то, что журналистам интересно», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 24 мая, состоялось заседание исполкома РФС, на котором было принято решение о том, что Российская Премьер-Лига сохранит действующий формат в следующем сезоне – турнир пройдёт в два круга с участием 16 клубов.
Напомним, ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд. В число тех, кто против расширения, вошли «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород».
- 24 мая 2022
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