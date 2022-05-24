Мостовой: 16 команд — не совсем правильно. Надо стремиться к ведущим футбольным странам

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил решение исполкома РФС не расширять Российскую Премьер-Лигу.

«Правильное и логичное решение не увеличивать лигу до 18 команд. О расширении надо было думать заранее. Но в стране с населением 145 миллионов человек 16 команд в высшей лиге – это не совсем правильно. Мы должны стремиться к ведущим футбольным странам, хоть мы от них и отстали. В Англии, Испании, Германии, Италии в лигах давно играют по 20 команд, хотя население у них намного меньше, чем у нас. Поэтому вариант с 18 командами – это оптимальное решение, но только тогда, когда о расширении говорят намного заранее, а не в конце сезона.

Кубок лиги? Как трофей он нужен, никто не будет против. Особенно с учётом того, что мы отовсюду пока исключены», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.