Губерниев: желающие расширить РПЛ думали о своём кармане. Спорт и здравый смысл победили!

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал решение исполкома РФС не расширять РПЛ до 18 команд.

«Тот, кто хотел ввести мораторий на вылет и расширить таким образом Российскую Премьер-Лигу, думал о собственном кармане! Но спорт и здравый смысл победили!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня стало известно, что Российская Премьер-Лига сохранит действующий формат в следующем сезоне – турнир пройдёт в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза.

Ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд. В число тех, кто против расширения, вошли «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород».