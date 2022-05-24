Вице-президент РФС: сохраняется вероятность, что Кубок Лиги пройдёт в сезоне-2022/2023

Вице-президент РФС Сергей Каменской ответил на вопрос о проведении нового турнира Кубка Лиги.
«Кубок Лиги? Масса аргументов за, масса — против. Создана рабочая группа, которая должна в течение ближайшего месяца принять решение с учётом мнения всех клубов. Это будет коллегиальное решение. Теоретически сохраняется вероятность, что Кубок Лиги пройдёт в следующем сезоне. Мы, как РФС, будем принимать решение только после того, как клубы сформируют определённый консенсус.
С учётом того, что сейчас есть очень большие проблемы с логистикой, действует бойкот многих футбольных объединений на посещение матчей — клубы считают экономику. Для проведения Кубка Лиги должно быть принято решение большинством клубов с учётом двух главных аргументов: экономическая целесообразность и наличие зрительского интереса. Если турнир можно будет организовать таким образом, что он будет интересен большинству и экономически выгоден клубам, то клубы примут такое решение. РФС его рассмотрит», — передаёт слова Каменского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 24 мая 2022
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