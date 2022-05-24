Игроки «Уфы» перекусили в придорожном кафе по пути на стыковой матч с «Оренбургом»

«Уфа» отправилась на выездной стыковой матч с «Оренбургом» на автобусе. По пути команда остановилась в придорожном кафе, чтобы подкрепиться. Видео с обедом команды в придорожном кафе опубликовано в официальном телеграм-канале уфимского клуба.

Первый стыковой матч за право остаться в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2022/2023 «Оренбург» — «Уфа» состоится завтра, 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

«Уфа» по итогам сезона-2021/2022 заняла 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков. В последнем туре «Уфе» удалось обыграть «Рубин» и попасть в зону стыковых матчей.

«Оренбург» по итогам сезона-2021/2022 занял 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав 74 очка.