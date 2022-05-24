«Рубин» выступил с заявлением о вылете в ФНЛ

Казанский «Рубин» выступил с заявлением на фоне вылета из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Ранее клуб надеялся на возможное расширение РПЛ и введение моратория на вылет, однако РФС принял решение сохранить действующий формат проведения чемпионата России на следующий сезон. Следовательно, «Рубину» предстоит сыграть в ФНЛ.

«Рубин» проведёт сезон-2022/2023 в Футбольной национальной лиге. Дорогие болельщики! Нам всем предстоит испытание, которое мы обязательно преодолеем! Мы вернёмся и станем ещё сильнее. Мы «Рубин» – нас не остановить!» — написала пресс-служба казанцев в клубном телеграм-канале.

Напомним, «Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.