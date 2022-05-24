Защитник «Аякса» пополнил состав мюнхенской «Баварии»

«Бавария» объявила о переходе защитника «Аякса» Нуссайра Мазрауи. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Соглашение с 24-летним футболистом сборной Марокко рассчитано до 2026 года. Нуссайр Мазрауи пополнил состав «Баварии» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне у защитника истёк контракт с амстердамским «Аяксом».

«Рады, что Мазрауи стал нашим первым приобретением в летнее трансферное окно. У него были предложения со всей Европы, но он выбрал нас, потому что у нас есть чёткий план работы и мы хотим добиться с ним больших успехов», — говорится в заявлении спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича на официальном сайте клуба.

Нуссайр Мазрауи является воспитанником «Аякса». В минувшем сезоне он провёл 34 матча за амстердамский клуб во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи. Вместе с амстердамским клубом футболист стал трёхкратным чемпионом Нидерландов.