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Карпин рассказал, от чего будет зависеть его будущее в сборной России

Карпин рассказал, от чего будет зависеть его будущее в сборной России
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы, связанные с дальнейшей работой в национальной команде.

«Что будем делать с «Ростовом», когда со сборной снимут бан? Когда сборная вернётся на международную арену, тогда и будем обсуждать.

Будет ли автоматическое продление контракта со сборной, если не вернутся официальные матчи? Нет. Всё будет зависеть от моего решения и решения РФС», — приводит слова Карпина Sport24.

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