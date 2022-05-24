Карпин рассказал, от чего будет зависеть его будущее в сборной России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы, связанные с дальнейшей работой в национальной команде.
«Что будем делать с «Ростовом», когда со сборной снимут бан? Когда сборная вернётся на международную арену, тогда и будем обсуждать.
Будет ли автоматическое продление контракта со сборной, если не вернутся официальные матчи? Нет. Всё будет зависеть от моего решения и решения РФС», — приводит слова Карпина Sport24.
Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
- 24 мая 2022
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