Марселино ушёл с поста главного тренера «Атлетика» из Бильбао

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Марселино Тораль покинул свой пост. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее испанские СМИ сообщали, что у специалиста возник конфликт с руководством «Атлетика» из Бильбао.

56-летний наставник работал с командой из Бильбао с 2021 года. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2022-го. Под руководством Марселино Тораля «Атлетик» из Бильбао дошёл до финала Кубка Испании в сезоне-2020/2021, в котором уступил «Барселоне» со счётом 0:4.

В завершившемся сезоне испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата.

Обзор матча «Севилья» — «Атлетик Б» (1:0), который прошел в рамках 38-го тура Испанской Примеры:

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