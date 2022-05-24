Марселино ушёл с поста главного тренера «Атлетика» из Бильбао

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Марселино Тораль покинул свой пост. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Ранее испанские СМИ сообщали, что у специалиста возник конфликт с руководством «Атлетика» из Бильбао.
56-летний наставник работал с командой из Бильбао с 2021 года. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2022-го. Под руководством Марселино Тораля «Атлетик» из Бильбао дошёл до финала Кубка Испании в сезоне-2020/2021, в котором уступил «Барселоне» со счётом 0:4.
В завершившемся сезоне испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата.
Обзор матча «Севилья» — «Атлетик Б» (1:0), который прошел в рамках 38-го тура Испанской Примеры:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 24 мая 2022
-
15:39
-
15:38
-
15:30
-
15:26
-
15:19
-
15:05
-
14:52
-
14:41
-
14:32
-
14:28
-
14:20
-
14:14
-
14:05
-
14:03
-
13:56
-
13:55
-
13:54
-
13:51
-
13:49
-
13:44
-
13:37
-
13:35
-
13:34
-
13:30
-
13:28
-
13:24
-
13:19
-
13:18
-
13:17
-
13:15
-
13:01
-
13:00
-
12:56
-
12:51
-
12:49